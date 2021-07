Múltiplos olhares e expressões da arte no Espaço Cultural Correios

A 5ª edição do Projeto múltiplos olhares chega de forma ampliada ao Espaço Cultural Correios (Sete de Setembro, 1020) a partir deste sábado (31), às 10h. Com a curadoria de Fábio André Rheinheimer, a exposição apresenta mais de 60 obras de diversas expressões artísticas de 31 nomes da cena cultural gaúcha.

A mostra poderá ser conferida até o dia 24 de setembro, de terça a sábado, das 10h às 17h. Essa edição do projeto vai além do universo da fotografia, presente nas exposições anteriores.

“O projeto se desenvolve conceitualmente, considerando dois referenciais fundamentais: o primeiro é determinado pela interação entre técnicas distintas - desenho, pintura, escultura que juntamente com a fotografia diversificam o diálogo entre produções singulares; o segundo se estabeleceu enquanto exercício mais abrangente, em que cada artista foi incentivado a ocupar significativa área disponível com obras dissociadas da ideia de ineditismo, por exemplo, entre outros condicionantes. Por consequência, esta apropriação do espaço acabou contribuindo com a elaboração de uma exposição ao mesmo tempo única e diversa”, explica Rheinheimer.

A partir da interação entre portfólios distintos, a 5ª edição do Projeto múltiplos olhares apresenta a produção de artistas como Alexandre Lopes Fagundes, Ana Fernanda Tarrago, Anderson Neves, Clara Koury, Fernanda Garcia, Gutemberg Ostemberg, Helena Stainer, Marcelo Leal, Mônica Furtado e muitos outros.