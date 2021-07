Ritmos brasileiros e bandolim protagonizam concerto na Ospa

A música brasileira é a grande protagonista do concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre neste sábado (31), às 17h. O jovem maestro convidado Anderson Alves conduz a orquestra, que interpreta uma obra de sua autoria, além de peças de Mozart, Milhaud e Gnattali. Daniel Migliavacca, bandolinista, será o solista convidado do dia.

O concerto toma o título emprestado da suíte de dança Saudades do Brasil, do compositor francês Darius Milhaud, que viveu no Brasil por dois anos e, ao partir, levou discos e lembranças. A síntese entre música popular brasileira e erudita também será ouvida em Concerto para bandolim e orquestra de cordas, composto em 1985 pelo consagrado compositor Radamés Gnattali.

O bandolinista paulistano Daniel Migliavacca vem de Curitiba, onde vive, especialmente para interpretar a obra. Segundo ele, é uma referência dentro da história do bandolim no Brasil: “Esse concerto foi dedicado ao grande bandolinista Joel Nascimento, que é um grande mestre e amigo de Radamés, e percebemos que o autor, como gênio que foi, conhecia profundamente as características sonoras e técnicas do bandolim”.

Além de reger a OSPA, o maestro Anderson Alves é o autor da última obra do programa: Fantasia para orquestra sinfônica. Ele conta que estreou o trabalho em 2013, com a Orquestra Sinfônica Nacional (UFF), e que a peça reúne trechos de várias composições suas.

No programa, também há espaço para mais um grande clássico: a 31ª Sinfonia de Wolfgang Amadeus Mozart, conhecida também como Paris, local onde estreou em 1778. Na época, o compositor austríaco tinha apenas 22 anos e tentava divulgar seu trabalho na capital francesa.

Os ingressos para o espetáculo podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível. A bilheteria online, na plataforma www.uhuu.com, abre nesta quinta-feira (29), às 12h, e fica em funcionamento até sexta (30), às 11h59h. Os bilhetes físicos podem ser retirados na Casa da Ospa na sexta e no sábado (31), das 12h às 17h.

A apresentação terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pela plataforma #CulturaEmCasa, e o público presencial será limitado a 200 pessoas na Sala de Concertos da Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501).