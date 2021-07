'Time dos industriários', Grêmio Esportivo Renner foi fundado há 90 anos

Clube de destaque no futebol gaúcho na primeira metade do século passado, o Grêmio Esportivo Renner comemora nesta terça-feira (27) 90 anos de sua fundação. A história do clube foi alvo de uma reportagem especial do Jornal do Comércio em dezembro do ano passado.

Nascido no coração do chamado Quarto Distrito de Porto Alegre, o 'time dos industriários' foi formado por funcionários da A.J. Renner & Cia, e logo se tornou forte no cenário futebolístico da Capital. Abrigou nomes lendários como Ênio Andrade e Breno Higino de Mello, e teve como maior façanha a conquista do Campeonato Gaúcho de 1954.