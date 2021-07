Provoca desta semana recebe Fernando Henrique Cardoso

O #Provoca desta terça-feira (27), que vai ao ar às 22h na TV Cultura, conta com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na conversa com Marcelo Tas, ele conta como é a vida pós faixa presidencial, sua visão da política brasileira atual e seu posicionamento em relação à cannabis medicinal.

Questionado sobre como sentia o peso da faixa, ele diz: "É grande. Você usar aquilo é meio chato, né? Porque você fica limitado, fica mais pomposo. A presidência cansa, pesa, né? Claro que se eu não gostasse eu não teria sido. De qualquer maneira, é melhor ser ex [presidente]. Ex é sempre bom".

Ao ser indagado sobre o governo Lula, Fernando Henrique afirma que maior a virtude dele foi nunca ter esquecido suas origens. “Ele nunca deixou de ser popular, de falar com povo, se preocupar com povo, embora tenha feito lá também seus arranjos para governar ou sei lá pra quê", explica.

Sobre o atual presidente, FHC diz que nunca viu Bolsonaro na vida, mesmo já tendo sido ministro, deputado, senador e presidente. Sobre a eleição de 2018 e as falas polêmicas do presidente a seu respeito, Fernando Henrique diz: "Não, eu não tive medo nenhum. É modo de dizer dele. Você sabe que eu nem guardo essas coisas, eu esqueço. Bolsonaro, nem sei, ele fala tanta bobagem, foi uma a mais, né?".

No final do programa, Tas traz para debate um assunto polêmico: a cannabis medicinal. O jornalista questiona a razão do ex-presidente ter abraçado essa causa, que diz: "Alguém tem que abraçar causas que são difíceis, né?”.