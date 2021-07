MasterChef realiza primeira prova em equipe da temporada

No primeiro grande desafio da oitava temporada do MasterChef Brasil, que vai ao ar nesta terça-feira (27) às 22h30min na Band, os competidores vão encarar uma prova em equipe extremamente exigente. Cada time irá fazer fazer 150 marmitas para serem entregues ao projeto O amor agradece, uma entidade que promove doação de alimentos a moradores de rua em São Paulo.

Divididos em dois grupos, os participantes precisam se organizar para pensar em uma combinação de alimentos e na quantidade de porções. O apresentador Felipe Titto vai ao estúdio para detalhar sua experiência ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. O artista, que também já trabalhou como cozinheiro no tempo em que morou fora do Brasil, divide sua experiência e dá dicas para os cozinheiros amadores.

Além da presença do convidado especial, uma outra novidade marca o episódio. A avaliação dos jurados será feita de forma diferente, visando cinco categorias: liderança, trabalho em equipe, cardápio, apresentação e sabor. Os aspirantes a chef também serão surpreendidos com um avental dourado, que dá o poder supremo a quem tiver coragem de vesti-lo para tomar o lugar do capitão.

Na prova de eliminação, os participantes terão de fazer um clássico francês, o croque monsieur, que deve ser apresentado com salada e um molho que harmonize com o sanduíche quente. Os autores das melhores receitas são salvos, enquanto os três piores brigam pela permanência no programa. Um deles é resgatado pelos colegas que já estão no mezanino, enquanto os jurados escolhem o eliminado da semana entre os dois que restarem.