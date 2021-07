Dudu Sperb lança no YouTube documento sonoro com Adão Pinheiro

Neste domingo (25), Dudu Sperb lança no seu canal de Youtube um novo clipe , contendo um documento sonoro. Trata-se do áudio de um show que completará, nessa data, exatos 24 anos. A apresentação, realizada em 25 de julho de 1997, no Foyer do Theatro São Pedro, reuniu em palco o cantor porto-alegrense com o grande pianista Adão Pinheiro. No repertório, estão canções em voz e piano como Coração vagabundo, Joana francesa, Cadeira vazia, Lígia e Canto triste.

"Em 1997, tive a felicidade de trabalhar com o virtuoso pianista gaúcho Adão Pinheiro. Quando o conheci, no Café Concerto Majestic da Casa de Cultura Mario Quintana, onde ambos fazíamos shows, eu ainda estava me afirmando como cantor. Nessa época, ele já contava com prestígio, tinha seu enorme talento reconhecido, havia colaborado com importantes artistas, incluindo Elis Regina, e integrava a Jazz 6, com Jorge Gerhardt, Luiz Fernando Rocha, Edinho Espíndola e Luis Fernando Verissimo. Adão foi o primeiro 'nome de peso', de um pessoal mais 'da antiga' da nossa música, com o qual dividi o palco", conta o intérprete.

Esse material possui um componente de memória muito bacana, por ser um dos raros registros do Dudu em seus primeiros anos de atividade como cantor, pelo fato desse ser o único testemunho do encontro dos dois em cena e também por existirem poucas gravações de Adão Pinheiro. O Dudu está muito contente de ter resgatado essa fita que teve o som remasterizado por Marcos Abreu.