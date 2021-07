'Socorro Ocidente Show' realiza segunda noite de espetáculos com after party

Com objetivo de mobilizar o público e conseguir ajuda para manter o local aberto, o Bar Ocidente promove o Socorro Ocidente Show, um festival online com muita música, teatro, literatura, dança, performances e imagens de arquivo maravilhosas do famoso casarão.

A primeira etapa da festa online já foi realizada no último dia 16, e a segunda noite de espetáculos acontece nesta sexta-feira (23), às 21h, com muitas atrações que farão o evento ser inesquecível.

Os artistas que presentes são: Nei Lisboa, Filipe Catto, Defalla, Os Replicantes, Frank Jorge, Carlinhos Carneiro, Julio Reny, Zé Natálio feat: Tonho Crocco e Jacksom, Adriana Deffenti, Jimi Joe, Alice Kranen, Marcio Petracco, As Batucas, Matheus Walter, Space Rave, Escambau acústico, Lucas Hanke, Sarau Elétrico, Ilana Kaplan, Renato Del Campão, Bianca Deleite (Velvet presente!), Patsy Cecato, Zé Adão Barbosa, Janaína Kremer, Cikuta Castanheiro, Ana Maria Mainieri e Giovana de Figueiredo.

Além dos shows, acontece ainda um after party. Todos que compraram ingresso para o evento, independentemente da noite, terão acesso à comemoração que acontece via Zoom a partir das 23h30min com a participação de DJs.