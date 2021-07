Ecarta Musical recebe Nino e a Coluna Prestes neste sábado

O cantor e compositor Nino e a banda Coluna Prestes são a atração do Ecarta Musical deste sábado (24), às 18h, com o show Navegar nesse mistério. Os ritmos vão do samba ao folk e do rock ao baião em um diálogo entre a calmaria e o caos na grande cidade com letras que refletem sobre amor, a passagem do tempo e o momento político do País.

No repertório do espetáculo estão as músicas Amiga inconsequência, Navegar nesse mistério, Ciranda das gerações, Terra do nunca, Borboleta azul, Bater na porta, Normal e Só uma noite de inverno, todas de autoria de Nino.

O músico iniciou sua carreira em 2007 e, durante 10 anos, liderou o Grupo Musical Lá Fora, dedicado às diversas músicas regionais do país. Depois disso convidou um time de músicos, batizado de Coluna Prestes, para gravar seu primeiro EP Anos 10, lançado em 2017.

A Coluna Prestes tem Ricardo Sabadini no violão, banjo e bandolim; Henrique Bordini no baixo e na voz; Ismael Silva Corrêa de Oliveira na percussão e Ricardo Rochedo na bateria.

O trabalho apresentado neste sábado traz guitarras distorcidas, baixo e bateria, entrosados com percussões e violões, banjo e bandolim com arranjos mais intimistas, além de kits de bateria e percussão reduzidos para esse especial do projeto. O espetáculo será transmitido nas redes sociais e no canal de YouTube da Fundação Ecarta.