Mariaclara Welker se apresenta na 'Casa da música na sua casa' neste domingo

A Casa da Música Poa vem promovendo há um ano através de suas redes sociais uma série de recitais virtuais com o objetivo de levar para a casa de cada espectador apresentações com diversos músicos e musicistas nacionais e internacionais. A sétima atração da temporada 2021 da Casa da música na sua casa é a pianista Mariaclara Welker, que se apresenta neste domingo (25), às 19h.

Mariaclara tem 17 anos e apresentou seu primeiro recital público com apenas oito anos de idade. Em 2020 recebeu o prêmio Revelação no Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, concorrendo com outros 122 candidatos de todo o País.

Sob a orientação da pianista Olinda Allessandrini, a jovem tem sido convidada como recitalista para participar de diferentes apresentações, já tendo atuado várias vezes na Casa da Música, na Estação Musical, no Salão Mourisco, no Multipalco do Theatro São Pedro e também em recitais de Pelotas, Erechim e Montenegro.

Foi a mais jovem musicista aprovada no concurso Jovens solistas da Orquestra de Câmara da Fundarte, e por várias ocasiões foi solista na orquestra. A aprovação lhe rendeu convites para tocar com grupos como a Orquestra Filarmônica da PUCRS, a Orquestra Villa-Lobos e a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul.

Participou como executante em masterclasses de Alexandre Dossin, Ney Fialkow, Guigla Katsarava, Melanie Chen e Raphael Lustchevsky, e sua formação pianística contou com as professoras Fernanda Anders, Viviane Matschulat, Catarina Domenici e Olinda Allessandrini.