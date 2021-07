Simões Lopes Neto e o cigarro Marca Diabo

A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul (BPE) convida o público para a exposição Simões & Cia.: os 120 anos do cigarro Marca Diabo. A mostra, que integra a programação dos 150 anos da Biblioteca, irá funcionar nas dependências da instituição, no Centro Histórico de Porto Alegre (Riachuelo, 1.190), durante um mês, das 10h às 17h, com início marcado para esta terça-feira.

Com curadoria da jornalista e pesquisadora Cláudia Antunes e vídeo documentário e design de Emerson Ferreira, o projeto conta a história de um dos empreendimentos mais curiosos do escritor João Simões Lopes Neto : o cigarro Marca Diabo.

A mostra foi pensada em dois ambientes: no primeiro haverá a instalação de uma tabacaria do século XIX, com vários artigos de fumo e cigarros do Estado. As embalagens serão reproduzidas e expostas, assim como tudo que envolve o universo do Diavolus, descrito nos jornais da época.

No segundo ambiente estarão as fontes originais, pertencentes a colecionadores particulares e aos acervos do museus Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, também pertencentes à Sedac, em um exercício de transversalidade institucional.

Para que o público possa aproveitar a exposição sem preocupações, além das práticas usuais de segurança, como uso de álcool gel, máscaras e distanciamento, a entrada, mesmo que gratuita, será controlada a fim de evitar aglomerações.