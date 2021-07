Áries: Você tende a se agitar com o volume de tarefas e sensações envolventes em seu cotidiano. Os sentimentos afetivos, em especial, estão mais agitados.

Touro: Momento de recolhimento em casa, de cuidar de suas plantas, ambiente e das pessoas que cuidam de você. Nas amizades, não se aflija com o que foge de suas mãos.

Gêmeos: A organização com trabalho e organização de rotina precisa ser hoje bem resolvida. Cuidado para não perder ou se desviar nas conversas e acordos no trabalho.

Câncer: Seu modo de conduzir as ações na vida material tende a ser otimista demais. Capriche na atitude como se coloca, sem exageros, mas também sem receio de crescer.

Leão: Questões financeiras e amorosas lhe preocupam e afligem. Você pode achar que pode mais do que realmente irá poder no momento. Mas também não aja com timidez.

Virgem: Tendência a ser negligente em suas relações pessoais, desconsiderando o que pode ser importante ao outro. Por mais que esteja preocupado, dê atenção às pessoas.

Libra: Um dia para se dedicar ao trabalho, em particular à comunicação e às relações no trabalho. Pense grande, mas seja prático acima de tudo, conciliando ambas as coisas.

Escorpião: Ideias criativas movimentam as ações no trabalho, mas pode ser que levem a uma revisão, mais do que a um avanço propriamente. Há coisas a organizar em sua casa.

Sagitário: Perceba se não está exagerando em certas exigências. Um dia para aceitar mudanças. Não espere coisas de seus familiares que não poderia mesmo ser alcançadas.

Capricórnio: Não pense abarcar o mundo com suas ideias e nem estabelecendo relações sociais e afetivas. É preciso saber até onde é razoável você prosseguir em seus gestos.

Aquário: Dia para se entender melhor com as pessoas com aquilo que têm em comum. O que os outros prometem ou o que você espera pode não corresponder aos fatos.

Peixes: O trabalho pede sua atenção, evite se dispersar. Alternativas novas facilitam as ações. Os afazeres podem ser muitos, mas parecerão mais confusos do que são de fato.