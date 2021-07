Evandro Mesquita é o convidado do '#Provoca' desta terça-feira

O #Provoca desta terça-feira (20), às 22h, recebe o cantor e ator brasileiro Evandro Mesquita. O programa da TV Cultura, comandado por Marcelo Tas, retoma casos do passado do artista, tais como o surgimento e sucesso da banda Blitz, a saudade do Rio de Janeiro de tempos atrás e ainda experiências como quando conheceu Bob Marley.

De grande contribuição ao rock brasileiro, Mesquita conta de onde surgiu o nome da banda que fez sucesso durante os anos 1980. A Blitz movimentou os estilos musicais da época e, durante a entrevista, o compositor conta como foi escutar pela primeira vez no rádio o sucesso Você não soube me amar.

Além disso, o ator compartilha um sentimento nostálgico por um Rio de Janeiro de tempos atrás. "Eu vejo uma cidade agora sem esquina, esquinas aconchegantes, sem bares. A gente tropeçava em Tom Jobim, Vinicius, Ziraldo, Chico Buarque e Leila Diniz. Eu morava na Lagoa. E toda aquela efervescência dos anos 1960 e 1970 que me alimentou muito assim, meio que se perdeu", diz ele.

Ainda sobre o passado, o ator comenta com humor a chegada de seus 70 anos e relembra casos como o "verão da lata" que trouxe para o litoral carioca cannabis de melhor qualidade, vindas pelo mar. Por fim, Mesquita compartilha a vez em que conheceu o símbolo do reggae, Bob Marley, e como foi fumar e trocar alguns momentos com ele.