TV Globo tem programação recheada de filmes nesta semana

Os amantes de filmes não podem deixar de acompanhar a programação da TV Globo nos próximos dias. A seleção de títulos para Tela Quente e Cinema Especial - ambas as faixas exibidas após a novela Império - está irresistível, com produções variadas, divertidas e eletrizantes.

Nesta segunda-feira (19), Tela Quente traz a mistura de ação, espionagem e comédia em Kingsman: o círculo dourado. Na sequência de Kingsman: o serviço secreto, estrelada por Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum e Jeff Bridges, um súbito e grandioso ataque de mísseis praticamente elimina o quartel da Kingsman, que conta apenas com Eggsy (Taron Egerton) e Merlin (Mark Strong) como remanescentes.

Em busca de ajuda, eles partem para os Estados Unidos à procura da Statesman, uma organização secreta de espionagem onde trabalham os agentes Tequila (Channing Tatum), Whiskey (Pedro Pascal), Champagne (Jeff Bridges) e Ginger (Halle Berry). Juntos, eles precisam unir forças contra a grande responsável pelo ataque: Poppy (Julianne Moore), a maior traficante de drogas da atualidade, que elabora um plano para sair do anonimato.

Já no Cinema Especial desta quarta-feira (21), o público irá se divertir com Vai que cola 2: o começo, lançado em 2019 e ainda inédito na TV aberta. Na história derivada da série de grande sucesso do Multishow, muito antes de socializarem na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica (Samantha Schmütz) , Ferdinando (Marcus Majella) e Máicol (Emiliano D'Avila) sequer se conheciam.

No longa, Terezinha (Cacau Protásio) decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol e todos se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível. O filme de César Rodrigues traz ainda no elenco Fiorella Mattheis, Silvio Guindane, Marcelo Médici, Paulinho Serra, Fábio Lago, Érico Brás e Alice Moreno.