Villeroy lança 'Gravidade do amor' no dia de seu aniversário

Nesta segunda-feira (19), o cantor compositor e produtor Antonio Villeroy completa 60 anos de vida e celebra 40 anos de música . Para comemorar a data, ele lança Gravidade do amor, show gravado ao vivo no Sgt Peppers, em agosto de 2016, com direção de Renato Falcão.

O musical conta com as participações especiais de Anaadi, Ernesto Fagundes, Gastão Villeroy, Luiz Carlos Borges, Paula Finn, MC Piá, Tati Portella e Toninho Horta. A banda de apoio foi formada por Everson Vargas (baixo), Giovanni Berti (percussão), Michel Dorfman (teclado), Pedro Figueiredo (flauta e sax) e Pedro Tagliani (violões e guitarra).

O canal de TV Music Box Brazil, às 21h, exibe um mini documentário contendo shows e clipes de diferentes épocas da carreira do compositor, além de depoimentos de artistas que fizeram parte da trajetória do compositor, seguido do espetáculo Gravidade do amor. O show inteiro também ficará disponível no canal de YouTube de Villeroy.

O álbum, o 12º de sua carreira, poderá ser encontrado em todas plataformas digitais. Gravidade do amor, o show, traz 16 canções de diferentes fases do compositor, além de releituras para Vidro nos olhos, parceria de Luiz Carlos Borges e Apparício Silva Rillo, e João Carreteiro, de Murilo Vescovi e Gil Villeroy, pai de Antonio.

Próximos lançamentos do músico neste ano comemorativo