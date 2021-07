Filmes selecionados para 14ª edição do festival Santa Maria Vídeo e Cinema

Em live realizada na noite desta quinta-feira (15), os organizadores do Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) divulgaram os filmes selecionados para a Mostra Sinprosm de curtas-metragens de Santa Maria e região. O anúncio foi feito no Instagram do Diário de Santa Maria, um dos co-promotores do evento que será realizado em formato online de 14 a 18 de setembro.

Os 16 títulos de ficção e documentário vão concorrer ao Troféu Vento Norte de melhor curta, melhor direção, melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro, melhor direção de fotografia, melhor montagem, melhor trilha sonora original, melhor direção de arte, melhor desenho de som além de menções honrosas. A comunidade também poderá eleger seu favorito por voto popular.

As obras selecionadas são as seguintes: ¼ de memória, A descoberta do gigante, A visita, Beira-mar, Fica em casa Rafael, Liberta, Magnum opus, Mulher de luta, Olhares de Rosário, O traço art déco em Santa Maria, Quando te avisto, Quarentena em um hostel argentino, Sábado Subversivo, Sozinho [em casa], Tô viva e Um oito sete.

Os filmes podem receber ainda o Prêmio Clayton Coelho de Direitos Humanos, além de distinções concedidas por parceiros do festival. É o caso do Troféu Cineclube Lanterninha Aurélio, outorgado pela Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria (Cesma); o Troféu Rede Sina, entregue ao melhor curta com temática social pelo site Rede Sina; o Prêmio Diário de Santa Maria, concedido por júri popular em votação no site do jornal; e o Prêmio Jornalista Luiz Roese, sobre justiça, juventude e prevenção, concedido pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM).

A data de divulgação dos selecionados para a Mostra Fundação Eny de Curtas-Metragens Brasileiros será anunciada em breve.