Vídeo-dança 'Cortejo ao mar' tem lançamento marcado para este domingo

A história dos povos originários, a memória das deusas e entidades, as forças da natureza contidas dentro dos oceanos e o mar em sua plenitude serviram de ponto de partida para a criação do espetáculo Cortejo ao mar. Apresentado em junho nas praias do litoral Norte e Cassino, a obra de Marsal Rodrigues foi contemplada agora em um vídeo, produzido ao longo do projeto, que será lançado neste domingo (18), às 20h.

A montagem, resultado de meses de trabalho com a inspiração no mar e seus mistérios, na ancestralidade dos cortejos religiosos, oferendas, fé e esperança, foi captada através de imagens de Carlos de los Santos, Carol Zimmer e Murilo Bittencourt.

A encenação é fruto do trabalho de pesquisa e ensaio individual de cada um dos atores e bailarinos que, ao longo do processo, trocaram impressões e compartilharam seus arquétipos e ideias. Durante essa construção, entre janeiro e junho, foram gravadas cenas dos atores em suas casas, além de registros da viagem até os locais de apresentação, curiosidades, figurinos e muito mais .

O link para a participação estará disponível no Instagram e no Facebook do projeto Cortejo ao mar. Quem estiver ao vivo poderá assistir ao vídeo em primeira mão e o público geral terá acesso ao material a partir desta segunda-feira (19), nas redes sociais do projeto.