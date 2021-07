Tributo a Édith Piaf marca a reabertura de shows no Espaço 373

Depois de 15 meses fechado em função da pandemia, gradualmente, o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) volta a abrir para shows. Neste sábado (17), às 20h30min, Tássia Minuzzo e Trio fazem o Tributo à Piaf. Uma das maiores vozes do século XX, Édith Piaf (1915-1963) teve sua carreira artística impulsionada por Louis Leplée, dono do Le Gerny's, um famoso cabaré da capital francesa. Ele a descobriu cantando justamente nas ruas da cidade e a convidou para se apresentar no local renomado.