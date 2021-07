Luciano Alves lança videoclipe e single de 'Mientras la noche cae'

Luciano Alves entrou no Estúdio Dreher, em Porto Alegre, para trabalhar com o baterista Marcelo Masina e o baixista Jeffy Ferreira nos arranjos das canções de seu terceiro disco intitulado Mientras la noche cae. O trabalho iniciou em 2018 com um baú reaberto e a audição de fitas cassete repletas de composições de várias épocas, que culminaram em nove canções inéditas.

Com rock, poesia, olho atento e letras repletas de sensações e sentimentos, que por vezes contemplam a subjetividade da vida, Luciano Alves lança nesta sexta-feira (16), o single e videoclipe da canção que dá nome ao disco. As filmagens, feitas nos Lençóis Cidreirenses do litoral Norte do Rio Grande do Sul, contam com a participação especial do filho do cantor, Francisco Gaspar Alves, além de produção e direção de Juçara Gaspar.

Nas palavras do autor, a música foi escrita com várias imagens da sua imaginação. “A mente viaja em galáxias distantes e tem tantos caminhos e paradas em tantos lugares que, de repente, a imagem era uma estrada, num entardecer, com o sol e a lua, onde um(a) personagem segue sua jornada em busca de redenção com uma única certeza, que sem amor, ele ou ela não vai conseguir.”