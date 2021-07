Ospa interpreta sucessos de Piazzolla e De Falla neste sábado

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta neste sábado (17), às 17h, um concerto repleto de músicas consagradas de Astor Piazzolla. Essa será a segunda homenagem ao centenário do compositor, que teve algumas peças interpretadas no último dia 3 de julho. Desta vez, a pianista Dunia Elias e o bandoneonista Carlitos Magallanes se juntam à orquestra, sob regência de Evandro Matté.

No programa do evento estão obras marcantes que aliam tango à música de concerto, como Adiós Nonino, escrita por Piazzolla para o seu pai, duas das famosas quatro estações portenhas, Primavera Porteña e Invierno Porteño, além de Lo que Vendrá, Libertango e Oblivion.

Completa o repertório um clássico de Manuel de Falla, considerado o maior compositor espanhol do início do século XX. Assim como Piazzolla, ele também levou para a música de concerto elementos populares de seu país natal. A Ospa apresentará a versão suíte para o balé El Amor Brujo, que inspirou o filme homônimo do diretor espanhol Carlos Saura, com coreografia de Antonio Gades.