TV Cultura produz série documental sobre Festival de Campos do Jordão

A TV Cultura exibe a partir deste sábado (17), às 22h, a série documental inédita Festival de Campos do Jordão - música e arte no inverno, que tem como objetivo apresentar um grande painel artístico das cinco décadas do tradicional festival. A atração, produzida pela emissora, reúne relíquias do acervo da TV Cultura e entrevistas inéditas com nomes que marcaram a história do evento.