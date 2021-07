Fish TV lança série sobre a formação do Guaíba

Mesclando os gêneros documentário e ficção, a série Guaíba, onde as águas se encontram, produzida por Carmem Curval com direção de Pedro Zimmermann, estreia nesta sexta-feira (16), às 22h, na Fish TV. Em 13 episódios, a produção traça um panorama da formação do estuário do Guaíba e das comunidades que se formaram às margens dos rios que o compõem.