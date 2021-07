'Roda viva' da TV Cultura entrevista escritor Laurentino Gomes

O Roda viva recebe nesta segunda-feira (19), às 22h, na TV Cultura, o escritor Laurentino Gomes, que acaba de lançar Escravidão - volume II, o segundo livro da premiada série em que faz o mais amplo e claro relato da triste página da história do Brasil e dos povos da América.

O primeiro volume da obra, lançado em 2019, cobre um período de mais de 250 anos, entre 1444, quando houve o primeiro leilão de cativos africanos em Portugal, até 1695, incluindo o início da escravização no Brasil. No novo livro, o autor se concentra no século VXIII, no auge do tráfico de escravos, quando mais de 6 milhões de pessoas foram arrancadas de suas raízes na África e transportadas para a escravidão, no Brasil e na América.

Na edição desta semana, o Roda viva conta com uma bancada de entrevistadores formada por Eliana Alves Cruz, escritora, jornalista e roteirista; Michael França, pesquisador do INSPER e colunista da Folha de S. Paulo; Paula Carvalho, historiadora e editora da Revista Quatro Cinco Um; Pedro Doria, editor do Canal Meio, e Rosane Borges, jornalista e pesquisadora da ECA-USP.