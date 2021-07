Guga Mafra faz live no Dia Mundial do Rock para divulgar seu livro

O brasiliense Guga Mafra realiza nesta terça-feira (13), no Dia Mundial do Rock, às 18h, uma live de lançamento do seu novo livro, Como ser um rockstar. A obra, da Editora Melhoramentos, narra a história de um adolescente tímido, desajeitado e cronicamente apaixonado dos anos 90 que tenta enfrentar o mundo montando uma banda de rock em Brasília.

Baseado na história real do próprio autor, o livro é uma jornada cheia de cenários hostis e perigosos, como escolas, competições esportivas, professores malignos, crises econômicas e internet discada; mas que também é repleta de música, shows, pequenas vitórias, epifanias, amizades profundas e amores impossíveis.

Guga é apresentador do Gugacast, um dos podcasts mais ouvidos do País. Por sua experiência anterior com esse tipo de formato, lançou Como ser um rockstar primeiramente em audiobook.

Para não decepcionar os fãs que já conhecem a história, o autor preparou um conteúdo inédito especial: um capítulo extra, em áudio, contando tudo que aconteceu com os personagens depois do fim da história, que será acessível através de um código encartado no livro.