Segunda edição de revista de arte 'Corpo Futuro' tem lançamento nesta terça-feira

Depois do sucesso da primeira edição, lançada no ano passado, chega ao mercado nesta terça-feira (13) a revista Corpo Futuro #02, uma publicação semestral voltada a valorizar publicações de arte, feita para leitura e contemplação de obras criadas para arte impressa. Apresentando produções e análises de diversos estilos e linguagens, destaca tanto produções de artistas que se dedicam às artes cênicas como também reserva um olhar para aqueles criadores de outras linguagens que dialogam com as artes cênicas.

Publicada pela Canard Produções, conta com edição e curadoria de Fernando Zugno e reúne nomes como Jaider Esbell, Juliana Notari, Renata Felinto, Rubiane Maia, Eliane Brum, Valéria Barcellos, Mitti Mendonça, Anders Sandberg, N. Katherine Hayles, Edilamar Galvão, Eduardo Brancalion e Rafaela Vellinho, Carlos Donaduzzi, Ailton Krenak e Andreia Duarte, Victor Freitas, Thiago Ventura, Pedro Valentim, Maxwell Alexandre, Josemar Afrovulto, Fausto Vanin, Bianca Bixarte e Moara Tüpinåmbá. A foto de capa com Katu Mirim é de Thais Vandanezi, com direção artística de Alma Negrot.