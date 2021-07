Banda Velhas Virgens realiza workshop sobre música e cerveja

Com 35 anos de carreira, a banda Velhas Virgens tem muita história para contar e cantar. Com o intuito de dividir toda essa experiência com o público, o grupo criou o Workchopp, uma espécie de palestra cantada onde Paulão de Carvalho, Ale Cavalo Dias e Tuca Paiva desvendam os segredos do trabalho duradouro e adorado pelo público.

canal de YouTube da banda Marcando o Dia Mundial do Rock, o lançamento acontece nesta terça-feira (13), às 21h, no. O grupo acumula em sua trajetória 19 CDs, seis DVDs, um livro, um HQ, uma gravadora, um bar, algumas cervejas artesanais e uma grife de roupas.

No evento, apresentam um workshop sobre duas das coisas que mais gostam: música e cerveja. O relacionamento da banda com a bebida nunca foi segredo, então criaram o Workchopp para unir essas duas paixões.

A palestra-show contará ainda com músicas e histórias engraçadas que mostram como é possível ter seu próprio negócio de uma forma completamente independente, sem grandes investimentos. As Velhas Virgens acreditam que o sucesso não precisa estar relacionado ao retorno financeiro, mas sim à realização pessoal, fazendo o que se gosta com criatividade e disposição.