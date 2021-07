Fronteiras do Pensamento faz maratona online de entrevistas com três pensadores internacionais

Em sua 15ª temporada, o Fronteiras do Pensamento estreou 2021 com um evento inédito: a Maratona Fronteiras, que reuniu três grandes pensadores em quatro horas de conteúdo online e gratuito, durante a tarde deste sábado (10). Também foram divulgados os oito pensadores que farão parte da edição de 2021

Em formato de entrevista, a artista sérvia Marina Abramovi e o filósofo francês André Comte-Sponville falaram um pouco sobre vida, futuro, imortalidade da arte, morte do indivíduo, espiritualidade, religião, ética, performance e outros aspectos da civilização contemporânea.

Precursora da arte de performance, com mais de 40 anos de carreira, Marina Abramovi foi tema de uma exposição do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque em 2010. Seu trabalho aborda as relações entre o artista e a plateia, as fronteiras do corpo e o potencial da mente.

Durante o evento deste sábado, ela contou um pouco sobre sua primeira visita ao Brasil, no fim dos anos de 1980, para entrar em contato com minerais para ter acesso à espiritualidade, passando também por experiências ligadas ao candomblé, xamanismo e a ayahuasca.

"Isso influenciou muito minhas obras", destacou a artista, que retrata diversas experiências vividas no Brasil em Espaço Além, um mix de road movie, cinema direto, performances e filme etnográfico que registra os processos de apropriação artística e humana.

De volta ao século 21, Marina falou sobre a recente viagem à Índia, em plena pandemia de Covid-19.

"Foi instigante ver a fé das pessoas aglomeradas em meio a uma celebração religiosa sem medo de se contaminar", descreve a artista sérvia. "Vou fazer 75 anos e quero fazer tudo para entender a vida e a morte, com a consciência de que a vida é um sopro e a morte é um despertar."

Ao falar de valores universais, entre outros temas propostos, Comte-Sponville observou que, apesar das diferenças culturais e das tradições no oriente e no ocidente, "no fundo, os valores das pessoas são os mesmos e é isso que permite que possamos viver juntos, independentemente das religiões e cultura".

"Acrescentaria que o processo de globalização, graças aos meios de comunicação, fez com que diferentes civilizações tendessem a se aproximar, em vez de se distanciar", opinou o francês. "Isso não quer dizer que os valores não mudem com o tempo", ponderou.

Também foi exibida conferência com o escritor norte-americano Andrew Solomon, referência mundial em depressão e saúde mental, e promovidos debates ao vivo com convidados especiais para esta primeira edição.