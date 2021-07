Espetáculo Vai Passar terá apresentações gratuitas neste final de semana

Solo da atriz e palhaça Eveliana Marques Ekin, dirigido por Luciane Panisson, o espetáculo de teatro online Vai Passar terá apresentações gratuitas neste final de semana (10 e 11). Contemplada com o edital Criação e Formação Diversidade das Culturas da Fundação Marcopolo e Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, a montagem - que já foi apresentada em outras duas ocasiões - terá acessibilidade em libras como novidade desta mini-temporada.

Com duas sessões, gratuitas, uma no sábado e outra no domingo, sempre às 17h, a peça vai ocorrer ao vivo pela internet (link da sala: https://bit.ly/espetaculovaipassar ). Produzida e executada pelo Coletivo Das Flor, a encenação tem duração de 35 minutos, e será seguida de bate-papo com o público. A temática desenvolvida em cena pela palhaça Leontina (Eveliana) partiu dos conceitos de impermanência e inter-relação e foi fruto de uma reflexão profunda sobre o caráter mutável da vida, explica a atriz.

"Fala da dificuldade da personagem de estar sozinha, isolada em casa desde que iniciou a pandemia, e da necessidade do outro, de aglomerar virtualmente", comenta Eveliana. "A personagem também questiona o investimento em cabos e fios, e coisas tecnológicas que ela comprou e não está usando, e a rapidez com que estes equipamentos passam a não servir mais, virando lixo eletrônico em questão de meses."

A atriz destaca que o espetáculo foi criado no final de 2020, durante a pandemia, com objetivo de convidar a refletir com "leveza, humor e poesia sobre o caráter transitório da vida, e dos acontecimentos que experienciamos", buscando a consciência do fato de que tudo "vai passar." "Inclusive o próprio espetáculo vai durar somente enquanto tiver pandemia, porque é deste contexto que fala e foi criado a partir da necessidade de ser apresentando online."

Durante o espetáculo, a palhaça Leontina oferece à plateia virtual um baralho de cartas, e nesta leitura compartilhada, o conceito de impermanência - temática central do espetáculo - é apresentado em um jogo improvisado proposto por ela. Neste sentido, um dos desafios desta temporada será a realização da acessibilidade em libras. "Mudamos algumas coisas do espetáculo por causa disso", comenta Eveliana. Apesar de ter roteiro de situações que acontecem, o momento de participação ativa do público com a personagem que "tira a sorte nas cartas" exigirá agilidade da intérprete de libras, avalia.

Pensado para "toda a família", Vai Passar não tem indicação de faixa etária, podendo ser assistido por crianças e adultos. "A proposta se comunica com todas as idades e gêneros", reforça a atriz. Aventura-se a desbravar os recursos das ferramentas da web para provocar interações pautadas na leveza, na inteireza e no humor, foi um dos desafios do Coletivo Das Flor, que criou o espetáculo de forma independente.

Além de se ver com a necessidade de pesquisar a plataforma ideal e novos equipamentos para adequar ao online, Eveliana comenta que realizar um espetáculo virtual requer mudanças no ambiente doméstico. "O maior desafio é trabalhar em casa, adaptar o espaço de casa ao de um teatro." Com spots de luz pendurados, biombo no meio da sala, computador e outros acessórios de cenário, a atriz destaca que "foi somente agora com a verba do edital" que conseguiu aprofundar o trabalho, viabilizando recursos que cobrissem a atuação, direção geral, direção de arte, trilha sonora, acessibilidade em libras, assessoria de imprensa e arte gráfica.

Tudo isso, de alguma forma se reflete no espetáculo. "A arte da palhaçaria trabalha muito com o que a gente é e com o que estamos vivendo - impossível não falar do contexto atual", reflete a atriz.