Festival 'Palco Giratório' tem edição confirmada para 30 de setembro

Com foco na valorização das trajetórias de grupos de artes cênicas, reforçando a importância da sua continuidade e resistência, o festival Palco Giratório Sesc terá sua 15ª edição realizada de 30 de setembro a 16 de outubro em Porto Alegre. O circuito terá espetáculos transmitidos ao vivo de todas as regiões do Brasil e atividades formativas realizadas virtualmente.

Além deste período, a partir de novembro, o projeto terá continuidade nas unidades do Sesc/RS, por meio de residências artísticas, debates e oficinas online. Dois espetáculos gaúchos estão confirmados na programação nacional do evento: Ícaro, monólogo escrito, produzido e encenado por Luciano Mallmann; e Macbeth e o Reino Sombrio: Shakespeare para crianças (foto acima), do Coletivo Órbita.

A grade de apresentações será composta por conceituados grupos da cena no País, selecionados pela curadoria nacional para circulação em 2020, e por espetáculos e ações locais pontuais, mantendo a diversidade e pluralidade de propostas. A programação completa será divulgada em breve.