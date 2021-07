Oficina online dialoga com o teatro performativo em tempos pandêmicos

O contexto de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19 é o principal mote e também o maior desafio da próxima edição da oficina de teatro Subversão da Personagem, que será ministrada a partir de terça-feira (13) pela atriz e arte-educadora Letícia Virtuoso, através da plataforma Zoom.

O trabalho está inserido no Módulo II de um projeto que a artista desenvolve há mais tempo, no intuito de possibilitar aos participantes a realização de uma pesquisa estética aprofundada, conectada com a contemporaneidade. "Iremos trabalhar o corpo ao extremo, desde a dilatação, força, presença, até a precisão, para aprofundar no trabalho de ator e depois montar uma apresentação individual", descreve a artista.

Antes de existir no universo online, a mesma oficina era oferecida presencialmente no espaço Teatraria ao Cubo, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre.

Com duração de quatro meses, o processo acontece com aulas semanais - sempre às terças, das 19h30min às 22h - e se encerra com uma apresentação de trabalhos individuais (monólogos) dos participantes. "A ideia é que cada um escolha um texto da dramaturgia contemporânea para criar um monólogo através de ações cotidianas", resume Letícia, que ministra oficinas teatrais desde 2017.

Ex-integrante da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (onde atuou durante 11 anos), a artista também é criadora do curso Teatro na Prática, que desenvolve autonomia, força e presença cênica com apropriação das ferramentas online à favor do aprimoramento do trabalho cênico em meio à situação de distanciamento social imposto pela pandemia. Este trabalho surgiu após um processo solo que resultou no espetáculo Em Cárcere, criado para ser apresentado ao vivo no Instagram.

"O Em Cárcere surgiu de uma ideia que já tinha um amadurecimento, então decidi colocar o corpo em uma imersão mais individual", explica Letícia. "Com a chegada da pandemia, entendi que podia começar com trabalhos online em casa, afinal não fazia sentido esperar este período passar para continuar fazendo teatro."

Mesmo em um contexto onde muitos questionavam o fazer teatral de forma online, a artista realizou este e outro espetáculo também direcionado ao Instagram: "Guernica", adaptado da obra de Fernando Arrabal. A montagem online contou com outro ator, Rodrigo Reis, com quem Letícia dividiu a cena.

"Fomos experimentando ângulos e recursos para se apresentar ao vivo pelo celular, e acabamos realizando três temporadas", recorda a atriz. "Foi então que me dei conta que se eu conseguia criar em casa, outras pessoas também conseguiriam."

O Teatro na Prática nasce da impossibilidade de estar no presencial, e das poucas oficinas de teatro que estavam sendo oferecidas com exercícios práticos, uma vez que "a maioria se deteve a dar aulas teóricas no online" desde março de 2020, conta a ministrante. Neste projeto, que já tem um ano de estrada virtual, as aulas são avulsas (com duração de duas horas) e personalizadas, com agenda aberta duas vezes por semana. "É voltado para quem já tem experiência, e possibilita um processo imersivo, mais aprofundado, sempre trabalhando no improviso e com jogos teatrais."

Já as outras oficinas ministradas por Letícia foram adaptadas do presencial para o online. Divididas em três módulos, são voltadas para atores e não atores. O Módulo I - Iniciação Teatral (que terá turma aberta em agosto) apresenta ao iniciante os fundamentos, jogos e improvisações no teatro. Com duração de quatro meses culmina na criação de um pequeno monólogo de um personagem naturalista (dialogando com o método de Stanislavski).

O Módulo II - Subversão da Personagem (atualmente com inscrições abertas através do whatsapp 51-9958.7615) exige conhecimento básico da linguagem teatral, ainda que também seja voltado para iniciantes. "Nesta oficina, a turma leva cada qual o seu texto e aprofundam técnicas para ampliar a presença cênica, para manter e desenvolver um corpo forte, presente, potente no universo online", explica Letícia.

Segundo a atriz, o objetivo é compor personagens da dramaturgia contemporânea - e aí o contexto pandêmico também será lembrado - a partir de ações físicas não cotidianas, que remetem ao teatro performativo. "Este módulo dialoga com o teatro físico e com o teatro ritual, do ator xamã: como transformar um texto (que a princípio poderia ser executado de forma naturalista) em um monólogo onde a palavra não é mais o foco, mas existe um outro lugar; e onde o corpo também é importante", detalha. "É uma oportunidade para colocar nossos anseios e angustias bem pessoais em cena, como que se transforma o que nos oprime, como que se transforma isso em algo a ser compartilhado", emenda.

Formada em Ciências Sociais, a ex-atuadora do Ói Nóis Aqui Traveiz também ministrava aulas nas Oficinas de Teatro Livre da Terreira de Tribo, no período entre os anos de 2017 e 2020. No entanto, com toda a bagagem que traz, admite que ela também pesquisa, ao orientar as turmas no universo virtual. "É tudo muito novo para todos. Tem uma coisa que é acreditar, porque teve um momento, em 2020, em que as pessoas começaram a negar que é possível fazer teatro online", avalia, "Mas se tu tá ao vivo, presente no momento e as pessoas estão assistindo em tempo real, ainda que através de uma plataforma da internet, a vivência acontece", opina.

Foi a partir desse ponto de vista que a arte-educadora se propôs a oferecer pelo Zoom também o Módulo III Laboratório de Criação Cênica – onde trabalha com os atores exercícios de composição de um espetáculo online, descobrindo como utilizar os recursos da plataforma a favor da obra, de forma que "se utilize toda a potencia da ferramenta disponível".

"Atualmente, estou orientado uma turma, que conclui os trabalhos em novembro. Estamos criando um roteiro feito de uma colagem dos textos A Obscena Senhora D (Hilda Hilst), Jato de Sangue (Antonin Artaud), Pra Dar um Fim no Juízo de Deus (A.Artaud) e da poesia A um Mascarado (Augusto dos Anjos)", conta a oficineira. "A ideia é conectar estes textos com uma discussão ou uma reflexão sobre o que temos vivido agora." Para Letícia, levar o trabalho de professora de teatro para a internet é manter o "teatro vivo": "Se a arte não dialogar com o seu tempo, não serve mais. Arte não é contemplação, a gente faz arte para tocar as pessoas."