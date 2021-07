Aulas de atuação com André Arteche

Durante quatro meses, em encontros semanais de 1h30min, os alunos serão dirigidos para atuarem com naturalidade em frente às câmeras. Sob orientação de Arteche, os participantes irão desenvolver textos que serão apresentados via Zoom no final do processo. As matrículas estão abertas e podem ser efetivadas pelo site da Casa de Teatro de Porto Alegre.

O curso, que une a prática com a teoria, se baseia em dúvidas sobre interpretação teatral, relacionamento com a câmera da televisão ou com a lente do celular.

Muito se debate sobre as diferenças em relação ao trabalho de interpretação nos diferentes formatos oferecidos. Para isso, o reconhecido ator e diretor André Arteche irá ministrar o curso Click: atuação para série, TV e cinema, na Casa de Teatro. As aulas, totalmente virtuais, acontecem nas segundas-feiras, a partir de hoje, e se estendem até 1º de novembro, das 19h às 20h30min.

Novos episódios de Acumuladores compulsivos

Cada episódio, que nesta temporada tem duração de duas horas, descreve pessoas à beira de uma crise pessoal, causada pelo fato de serem incapazes de se desprender de coisas pequenas ou insólitas, e como o efeito acumulativo torna-se uma montanha de desperdício que afeta lares, economia e saúde. Na estreia, Tim vê valor em reutilizar materiais em todos os tipos de projetos, o que o levou a acumular uma quantidade massiva de coisas ao longo dos anos. Mesmo dizendo "esses projetos serão concluídos", ele sabe que não tem tempo para terminar tudo. As autoridades estão preocupadas com a segurança de Tim, e ele terá de limpar a propriedade para não perdê-la.

Conexões entre as artes

Abrem amanhã as inscrições gratuitas para o projeto Plataforma, contemplado pelo Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, com recursos da Lei Aldir Blanc. A iniciativa é uma criação da produtora e curadora Jaqueline Beltrame, a partir do desejo de interlocução com profissionais da cultura, compartilhamento de conhecimento e informação, e o cruzamento entre as artes. O primeiro Ciclo de Aulas Plataforma será focado nas artes visuais. Para formar o grupo de ministrantes, Jaqueline contou com a colaboração de Gabriela Motta e, na produção do projeto, com Nicole Quines.

Os encontros ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30min, a partir de 2 de agosto, via Zoom. As inscrições ficam abertas até 20 de julho, através de formulário online (link direto no site plataformaonline.art.br).