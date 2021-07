Barlavento homenageia Piazzolla no projeto 'Ecarta Musical' deste sábado

O Barlavento Quarteto de Saxofones apresenta o show Piazzolla 100 anos no Ecarta Musical deste sábado (10), às 18h. No repertório de homenagem a um dos maiores compositores latino-americanos, estão as músicas Café 1930, da Suíte História do Tango; Libertango, Oblivion e Trilogia do Anjo. O show gravado será transmitido pelas páginas da Fundação Ecarta no Facebook, Instagram e canal do YouTube.

Utilizando a tradicional formação de quarteto de saxofones (soprano, alto, tenor e barítono), os músicos Renato Luis Pereira dos Santos, Gustavo Arthur Müller, Vicente Raul Lenz e Marcos André Aschau prestam este tributo ao bandoneonista argentino que revolucionou o tradicional tango portenho, introduzindo o jazz nas suas composições.

Filho de imigrantes italianos, Piazzola nasceu em Mar de Plata em 11 de março de 1921 e faleceu em 4 de julho de 1992, aos 71 anos, após sequelas de um AVC sofrido em 1990. Entre idas e vindas à Argentina, morou nos Estados Unidos, França e Itália e fez turnês em todo o mundo.

O grupo de sopros Barlavento formou-se em 2005 com o objetivo de realizar prática instrumental e pesquisa de repertório para quarteto de saxofones. Tem a proposta de aprimorar sua execução e interpretação, mantendo constante o cuidado com afinação, timbre e sonoridade.

O quarteto tem uma forte influência da música latina e, embora privilegie a música brasileira, apresenta uma proposta estética que mescla ritmos brasileiros, portenhos e caribenhos ao jazz. O Barlavento já ocupou o palco do Ecarta Musical há oito anos, em 6 de julho de 2013, com o show Ventos do Sul, apresentando arranjos inéditos do cancioneiro gaúcho, mesclando tradição e elementos da música contemporânea.