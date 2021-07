Ingressos gratuitos para 'Operita Violoncello' começam a ser distribuídos

Os preparativos para a estreia da Operita Violoncello, no Theatro São Pedro, seguem intensos. A partir desta terça-feira (6), ingressos gratuitos para a apresentação passam a ser distribuídos. As entradas podem ser retiradas na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h30min às 18h, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis (não há limite por pessoa).