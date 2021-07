Galeria Ecarta passa a oferecer mostras virtuais em julho

atual mostra, Afeto presente, disponível para visitas presenciais até o dia 11 A Galeria Ecarta passa a ter suas exposições presenciais também no formato virtual a partir do mês de julho. A, é a primeira a contar com esse recurso. O novo modelo permite que o público confira os diferentes espaços e acesse informações sobre cada uma das obras, como dimensão, técnica, nome e data de criação.

Além da transformação digital das exposições, as atividades educativas se expandiram para as redes sociais e outras plataformas de transmissão. Marcos Fuhr, presidente da Fundação Ecarta, diz que o uso da tecnologia garante o acesso à programação artística e cultural para além do público local.

André Venzon, coordenador da galeria, comenta sobre outro mecanismo de relacionamento que está sendo usado para garantir maior proximidade entre os envolvidos no projeto: “Estamos ampliando a comunicação entre curadores, artistas e o público por meio de lives.”

Afeto presente Com curadoria da historiadora da arte Mel Ferrari,aborda a temática do resgate das linhagens maternas com a narrativa de Mitti Mendonça e Úrsula Jahn, duas jovens artistas que usam a técnica da fotografia, do bordado e da costura para desvelar aspectos históricos familiares, valorizando o parentesco frente ao apagamento cultural feminino.

As próximas exposições previstas são Território provisório, Coloque-se no meu lugar, O romance morreu e Casa brasileira. A atual mostra pode ser visitada presencialmente, até o dia 11 de julho, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.