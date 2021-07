Escritor Leonardo Brasiliense é atração do 'Prosa cultural' do Sesc

O escritor convidado do Prosa cultural desta terça-feira (6) é o gaúcho de São Gabriel Leonardo Brasiliense. O evento online será transmitido a partir das 17h, no canal de YouTube e no Facebook do Sesc/RS . Será um bate-papo sobre a carreira e o processo criativo do autor de livros de contos, romances e novelas juvenis que também se dedica ao cinema, à TV e à fotografia.