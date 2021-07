Cinemateca Capitólio reabre com sessão ao público nesta terça-feira

Após 15 meses sem receber o público presencialmente, tendo encerrado suas projeções cinematográficas no dia 14 de março de 2020, a Cinemateca Capitólio retoma a programação de cinema nesta terça-feira (6), às 18h, com a exibição do clássico Jules e Jim - Uma mulher para dois, obra-prima do cineasta francês François Truffaut. A projeção conta com o apoio da Cinemateca da Embaixada da França. A sessão tem entrada franca e é aberta ao público, com retirada de senhas a partir das 17h30min, sendo parte dos ingressos reservada a convidados da Secretaria Municipal da Cultura.

A partir de quarta-feira (7), entram em cartaz os longas Disforia, de Lucas Cassales , e Aos olhos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo , produções do Rio Grande do Sul que tiveram suas trajetórias impactadas pelo fechamento das salas de cinema em 2020. A primeira fase da tão esperada reabertura da Capitólio terá apenas uma atração por dia, de terça-feira a domingo, sempre às 17h.

Embora a Cinemateca Capitólio estivesse fechada para atividades com público em sua sala de cinema, o espaço da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre efetivamente nunca paralisou suas atividades. O atendimento aos pesquisadores, bem como o recebimento de doações e organização do acervo, entre outras atividades no prédio (como testes de filmes, gravações de lives e entrevistas) seguiram ocorrendo conforme a possibilidade e atendendo aos protocolos de segurança e aos decretos municipais. Uma organização interna da própria equipe permitiu manter ao longo dos últimos meses as atividades essenciais em operação, bem como a manutenção preventiva e corretiva nos ambientes da Cinemateca.

Já que o público não poderia vir até a Cinemateca, diversas atividades culturais e de difusão migraram para o ambiente virtual desde o momento do fechamento da sala de cinema, organizando ações para que as pessoas sentissem a instituição próxima delas, e desde então foram oferecidas atividades virtuais. Vale destacar a curadoria online, que durante meses indicou filmes para os seguidores do espaço nas redes sociais, além da criação do projeto de difusão do acervo, o Histórias do Cinema Gaúcho e Cartazes do Cinema Gaúcho, ampliando o conhecimento do público sobre o trabalho desenvolvido pela instituição e dos raros arquivos por ela salvaguardados. Além disso, o Programa de Alfabetização Audiovisual seguiu com seu trabalho de atendimento aos professores e alunos da comunidade escolar porto-alegrense, oferecendo cursos como o Cinema Negro na Escola e a realização da 12ª edição do Festival Escolar de Cinema.

Para a retomada da programação presencial, uma série de adaptações para a utilização do espaço foram implementadas, desde entrada e saída do público, o estabelecimento de limite de espectadores por sessão (teto de 30% de ocupação), distanciamento entre os presentes, sendo bloqueados os acentos demarcados, além do uso obrigatório de máscara durante toda a sessão e o incentivo à higienização constante das mãos.