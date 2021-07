Tribos de 'No limite' se unem a partir desta terça-feira

Entrando na reta final, o rumo dos jogos do programa No limite começam a sofrer alterações a partir desta terça-feira (6). Dos 16 participantes que chegaram vendados à Praia Brava, apenas oito restaram na disputa: Paula, Elana, Viegas e Zulu pela Carcará; e Carol Peixinho, Jéssica, André e Kaysar pela Calango.

Agora, chegou a hora de dar adeus às duas tribos: elas se enfrentam pela última vez e, logo após, todos os oito competidores passarão a conviver juntos no mesmo acampamento, na Tribo Jandaia. A dinâmica das provas também irá mudar, e agora os competidores competem individualmente e disputam pela imunidade para conseguir escapar da votação no Portal da eliminação.

As tribos, que antes não tinham contato uns com os outros, agora estão juntas, e as alianças podem mudar. A competição vai começar a apertar na hora da votação e aqueles que não conseguirem as imunidades vão precisar traçar uma boa estratégia para seguir no reality.

No limite vai ao ar às terças-feiras, após exibição da novela Império, com apresentação de André Marques, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos.