Prêmio Açorianos de Dança 2021 abre inscrições nesta segunda-feira

Foram abertas nesta segunda-feira (5) as inscrições para o Prêmio Açorianos de Dança 2021, que vão até 31 de agosto. Sensível às mudanças na cena da dança, o Centro de Dança da Secretaria da Cultura de Porto Alegre modificou a estrutura da premiação, reconhecendo a produção local no contexto pandêmico.

O edital abrange a produção do período entre 2 de maio de 2020 a 31 de julho de 2021. As medidas de enfrentamento à pandemia fecharam os espaços e impediram a realização de espetáculos e de atividades presenciais. O novo formato evidencia o reconhecimento às ações realizadas no ambiente digital e nos modos possíveis.

Na quinta-feira (8), às 19h, o edital será lançado em um evento na plataforma digital. As nove categorias propostas reconhecem a força da cadeia produtiva da dança, que reúne artistas, técnicos, produtores, educadores, pesquisadores, grupos, companhias, coletivos, escolas e espaços culturais, que têm realizado produções, eventos, ações e publicações fundamentais para o fortalecimento da arte na Capital.

São elas: Intérprete Destaque, Ação Coletiva, Vídeo Dança, Espetáculo ou Performance de Dança virtual ou presencial (desde que adaptadas aos protocolos de segurança sanitários e às legislações vigentes relativas à Covid-19), Destaque Técnico-Artístico, Memória, Ação Formativa, Ação de Difusão e Ação Periférica.

Serão consideradas obras realizadas entre 1º de janeiro de 2019 - desde que não tenham concorrido a essa categoria em editais anteriores do Prêmio Açorianos de Dança - e 31 de julho de 2021. Cada realizador poderá inscrever no máximo três trabalhos, e os trabalhos inscritos não poderão ultrapassar 30 minutos de duração.

Os finalistas serão revelados a partir de 4 de outubro. A cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para acontecer a partir de 15 de outubro, de forma virtual. Cada contemplado receberá também o troféu criado pelo escultor Vasco Prado criado especialmente para o Açorianos de Dança. O júri será composto por oito profissionais da área atuantes no Rio Grande do Sul.