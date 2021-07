Estão abertas as inscrições para o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas

Está aberto o edital para as inscrições do Prêmio Açorianos de Artes Plásticas 2020. Pelo segundo ano, a premiação terá readequações nas categorias e nas regras motivadas pelas restrições no universo do mercado cultural por causa da pandemia, como a ausência de apresentações e eventos de arte. Os trabalhos poderão ser inscritos até o dia 12 de agosto em formulário online

Avaliando também as ações realizadas de forma virtual, o 14º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas contemplará as seguintes categorias: Artista, Curadoria, Exposição, Ações de Difusão e Inovação, Publicações, Acervos, Ações de Educação, Instituições e Prêmios do Júri.

Considerando o papel das artes visuais no desenvolvimento cultural e social da cidade, artistas, curadores, pesquisadores e entidades culturais têm realizado eventos, ações, publicações e exposições que contribuem com o fortalecimento do campo cultural como um todo, mesmo em âmbito digital. Neste sentido, o objetivo do Açorianos de Artes Plásticas é valorizar, homenagear e premiar as importantes produções locais em artes visuais, que se destacaram ao longo de 2020. Atípico, com espaços culturais fechados e as exposições e outras atividades presenciais canceladas.

A cerimônia do 14º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas será realizada de forma virtual, com a abertura da exposição do artista homenageado, nesta edição, Pelópidas Thebano, com curadoria da artista Mitti Mendonça.

Os inscritos poderão receber também o prêmio de uma viagem (bilhetes de avião de ida e volta) para Paris, destinado a um jovem curador. O prêmio oferecido pela Aliança Francesa em parceria com a Coordenação de Artes Visuais busca estimular a formação e o desenvolvimento das artes visuais na capital gaúcha. A Coordenação de Artes Visuais poderá disponibilizar períodos em seus espaços expositivos ou plataformas digitais para a realização de exposições para os vencedores nas categorias Artista e Curadoria.