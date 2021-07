Biba Meira abre financiamento coletivo para lançamento de EP

Microscópicos ritmos de uma máquina de escrever nasceu em uma noite de insônia na pandemia. Com ele, Biba Meira propõe a criação e a gravação de composições melódicas e rítmicas, tendo como elementos principais uma máquina de escrever e sons percussivos.

plataforma Benfeitoria Para dar continuidade ao projeto, a baterista está com financiamento coletivo aberto na. Entre as recompensas para os colaboradores, estão o próprio EP, agradecimentos nas redes e oficinas de percussão com As Batucas (em formato digital).

Serão compostas mais seis músicas com clipes, sempre contando com diferentes parcerias musicais. Um total de 15 músicos e musicistas participarão do projeto, além de seis videomakers. O EP será lançado pela Ímã Records nas plataformas digitais juntando a primeira fase do projeto, já concluída, com esse novo formato incluindo os sons da cidade. Ao total, serão lançadas 11 músicas.