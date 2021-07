Fronteiras do Pensamento tem abertura gratuita com 'Maratona' no próximo sábado

Em sua 15ª temporada, o Fronteiras do Pensamento inova e estreia 2021 com um evento inédito: a Maratona Fronteiras, que reunirá três grandes pensadores em quatro horas de conteúdo online e gratuito, no próximo sábado (10), a partir das 16h. Na ocasião, serão divulgados os nomes e a programação das oito conferências deste ano, que devem começar em agosto. A abertura das inscrições para as palestras da nova temporada terá preço especial das 16h às 23h59min de sábado (10).

A Maratona traz entrevistas inéditas com a artista sérvia Marina Abramovic (foto acima) e o filósofo francês André Comte-Sponville. Precursora da arte de performance, Marina é uma das mais sensíveis, relevantes e atuais artistas do mundo. Com mais de 40 anos de carreira, foi tema de uma exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York em 2010. Seu trabalho aborda as relações entre o artista e a plateia, as fronteiras do corpo e o potencial da mente.