Blues é destaque em live-show de Dudu Sperb no Fon Fon

Inspirado no universo do blues, o cantor Dudu Sperb apresenta, com Toneco da Costa (violão), Giovani Berti (percussão) e Mario Carvalho (baixo), um repertório de obras de compositores brasileiros que se aventuraram por esse gênero da canção afro-americana como Gilberto Gil, Ângela Rô Rô, Roberto e Erasmo Carlos, Chico Buarque e Caetano Veloso , além de outros como Johnny Mandel e Arthur Hamilton.

O show Índigo blues acontece nesta terça-feira (6), ao vivo, às 20h, pelos canais do Café Fon Fon ( Facebook e Instagram @cafefonfon), espaço cultural que se empenha em continuar operando, dentro de uma programação de lives denominada Resiste Fon Fon. Essa iniciativa busca, não apenas levar o conforto e a alegria da música para o público nesses duros momentos por que passamos, mas também propiciar trabalho para músicos que sofrem com as restrições da pandemia. Contribuições espontâneas pelo PIX (CNPJ) 12571398000103.