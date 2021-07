Arte de rua ganha destaque no 'Projeto Vitrine' da Casa de Cultura

O Projeto Vitrine CCMQ tem uma nova ocupação a partir desta segunda-feira (5), na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A Galeria urbana RS reúne trabalhos oriundos da arte de rua e é a segunda iniciativa selecionada para participar da exposição. O coletivo de artistas vai expor telas, gravuras, esculturas, cerâmicas, pintura em camisetas e muito mais.

Para definir os componentes da mostra, a curadoria levou em consideração a diversidade de gênero e de culturas dos artistas, bem como das técnicas empregadas, mesclando ainda figuras de maior trajetória na cena. Além de não cobrar nenhuma taxa dos usuários, o projeto destina uma ajuda financeira aos expositores participantes. O espaço foi aberto em maio pelo Complô Cunhã - coletivo de artesãs Mbyá-Guarani, que expôs e comercializou itens de artesanato tradicional dos povos originários.

O projeto tem sequência, nos meses de julho e agosto, com a mostra coletiva de 20 artistas integrantes do coletivo que veio do graffiti. Eles irão produzir trabalhos em outros suportes além das paredes. Além da comercialização das obras, ações de arte-educação também serão desenvolvidas.