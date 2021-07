Gaúcha de Rio Grande, Fernanda Schein trabalha como editora de vídeo em Hollywood

De Rio Grande para o mundo, a entusiasta dos efeitos especiais cruzou o continente para realizar o sonho de trabalhar na capital mundial do cinema. Atuando como editora no concorrido mercado norte-americano, Fernanda Schein, de 29 anos, lutou para transformar seus sonhos em realidade, sempre desfrutando de todas as oportunidades que lhe eram oferecidas.

A gaúcha sempre soube que gostaria de trabalhar com algo relacionado à criatividade, e grande parte do interesse pela área vinha de seu tio, que atuava com produção de vídeos e a incentivava para que seguisse esse caminho. A escolha pelo curso de Publicidade e Propaganda veio como forma de unir essa paixão com dois outros campos que gostava: a música e o design gráfico. Ela acreditava que a formação em Comunicação também seria capaz de abrir um leque maior de oportunidades no mercado de trabalho.

O primeiro contato com a edição surgiu em uma disciplina eletiva da faculdade. Matriculada em Montagem cinematográfica, acreditava que teria aulas teóricas sobre cinema. O destino porém, de forma despretensiosa, fez com que ela descobrisse já no início da vida acadêmica um novo amor. "Essa conexão aconteceu por acidente. Caí de paraquedas no meio de softwares de edição e me apaixonei completamente", conta.

A partir disso, buscou ajuda de professores e passou a se interessar cada vez mais pela pós-produção de vídeos. Trabalhou na área publicitária durante alguns anos mas, com o tempo, percebeu que queria migrar para narrativas maiores e não só comerciais, como costumava fazer.

Esse desejo resultou em uma oportunidade única: já formada, embarcou para os Estados Unidos em 2014 para fazer mestrado na New York Film Academy de Los Angeles. Próxima de uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, Fernanda produziu um curta-metragem que abriu portas ainda mais surpreendentes para o futuro da sua carreira. A obra The boy in the mirror, produzida, roteirizada, dirigida e editada por ela, ganhou um prêmio no California Women's Film Festival. A vitória foi fundamental para que ela conseguisse, posteriormente, a aplicação do visto de trabalho, estendendo sua estadia no país.

Para a editora, a maior diferença entre o mercado de trabalho brasileiro e norte-americano é que aqui, no Brasil, ainda existe uma certa glamourização da exaustão profissional. Os prazos de entrega são muito mais apertados, o que gera uma concorrência nada saudável entre os funcionários, priorizando quantidade à qualidade. Nos Estados Unidos, segundo ela, o equilíbrio entre vida pessoal e carga de trabalho é muito mais evidente.

Ao contrário do que muitos pensam, a área da edição vai além da questão técnica e objetiva. Envolve extrema criatividade dos responsáveis que, com muita atenção, precisam garantir a escolha das melhores cenas e performances de cada um dos atores. Editar é escrever o filme pela última vez, cuidando para que a obra tenha uma continuidade narrativa e emotiva de uma cena para outra. "Esse papel é extremamente importante, pois muitos detalhes podem mudar quando o material de filmagem chega nas nossas mãos. É delicado, mas muito gratificante."

Quando o cinema começou a se desenvolver nos Estados Unidos, os homens protagonizavam a maior parte dos cargos de direção e produção. A edição, no entanto, era direcionada às trabalhadoras mulheres. Isso acontecia porque na época os filmes eram cortados manualmente, então a tarefa era tida como feminina. O cenário mudou apenas quando começou a acontecer a digitalização da função, fazendo com que a área também passasse a ser dominada por profissionais masculinos.

Fernanda conta que, felizmente, sempre pode conviver com muitas mulheres no ambiente de trabalho, e que esse contato foi fundamental para que ela se sentisse representada. "Já passei por experiências onde as equipes eram majoritariamente masculinas, mas vejo que isso está mudando nos últimos tempos. As mulheres que conquistam espaço na indústria sempre tentam trazer mais mulheres para dentro de seus projetos, e isso é muito importante", relata.

A editora, que recentemente participou de uma produção da Netflix, diz que seus planos para o futuro incluem séries de televisão e mais criações no formato de longa-metragem. "Isso possibilita que tu mergulhe no enredo por mais tempo, tendo uma conexão muito maior com a história e com a obra como um todo. É nisso que quero focar agora."