Projeto nacional do Sesc promove diálogos sobre práticas culturais

canal de YouTube do Sesc Brasil Uma série de diálogos virtuais com educadores, artistas e pesquisadores de todo o País, promovida pelo Departamento Nacional do Sesc, levantará o debate sobre práticas culturais. O projeto, denominado Ocup(A)ção Arte Educação, terá sua abertura nesta quarta-feira (30), com transmissão pelo, das 16h às 17h.

Em cada uma das semanas, um diferente eixo irá conduzir as discussões, sendo eles: acessibilidade, diversidade, geracionalidade e territorialidade.

A temática da diversidade será a primeira explorada explorada. Sedes do Sesc de diferentes Estados irão abordar assuntos como territorialidade nos processos identitários das drags, periferia e formação cultural, ativismo negro e de gênero, arte na educação, práticas antirracistas e muito mais.

No Rio Grande do Sul, o projeto acontece no dia 8 de julho, com o bate-papo Diversidade na docência: arte e educação LGBTQIA+ no RS. A conversa contará com a participação da professora e pesquisadora de artes visuais Marina Reidel e do ator e educador Gustavo Deon.

Os convidados, ambos gaúchos, têm uma trajetória reconhecida nas áreas da arte, da educação, da sexualidade e das relações de gênero. A conversa convidará a comunidade do Estado a pensar sobre os desafios que educadores transexuais enfrentam ao ocuparem diferentes espaços educativos, além de discutir como o assunto vem sendo articulado nos currículos e debates promovidos pelas escolas.