Sarau do 25 em Casa desta quinta-feira tem acordeon como destaque

O Sarau do 25 em Casa ocorre nesta quinta-feira (1), às 20h, tendo como convidado o acordeonista Uiliam Michelon. O evento integra as comemorações dos 70 anos do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre. O programa será veiculado pelo YouTube do Centro Cultural , permanecendo disponível para visitas posteriores.

O músico é arranjador, compositor e professor de acordeon. Em 2011, Michelon iniciou um projeto voltado à música instrumental, mesclando influências do folclore latino-americano, tango, jazz, MPB e música clássica, apresentando-se em diversas cidades do Brasil. Seu primeiro álbum instrumental foi lançado em 2019. Totalmente autoral, o álbum Uiliam Michelon Quarteto tem tido excelente aceitação pelo público e pela crítica.

Coordenado pelo músico e professor de acordeon do Centro Cultural, Daniel Castilhos, o evento apresentará Uiliam Michelon em recital solo, com repertório que mescla clássicos da música mundial e temas autorais. Tangos, choros, valsas, chamamés e jazz permitirão ao espectador realizar uma volta ao mundo através do fole do acordeon.