Festival contemplado pela Lei Aldir Blanc está com inscrições abertas para espetáculos de teatro online

Contemplado com o edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, realizado pela Fundação Marcopolo, o festival online Projeto Festó está com inscrições abertas para espetáculos de teatro adulto interessados em integrar a programação. As propostas devem ser enviadas até o dia 10 de julho (através do site www.grupoborogodo.com.br ). Serão selecionadas dez encenações teatrais já filmadas e três atividades formativas, uma para cada segmento: teatro, dança e circo.

Realizado pelo Quarta Parede – Festival Internacional de Artes Cênicas, com recursos da Lei Aldir Blanc distribuídos pela Secretaria da Cultura do Estado (Sedac-RS), o projeto será transmitido gratuitamente entre os dias 26 de agosto e 04 de setembro pelos canais do Youtube e o Instagram do Grupo Borogodó, de Porto Alegre. No caso das oficinas, os trabalhos ocorrem de forma remota (pela plataforma Zoom), com dois encontros de duas horas.

1º Festival de Teatro para Infância e Juventude (Festerê). "A proposta é parecida, pois tem como ideia central a descentralização de recursos e busca oportunizar salário e renda para artistas gaúchos", comenta Sifuentes. Contemplado com R$ 50 mil, o Festó irá disponibilizar cachê de R$ 1 mil para cada espetáculo e de R$ 600,00 para os oficineiros. "Mas considerando também a equipe de produção do festival, serão beneficiados 22 profissionais", detalha o coordenador do projeto. Segundo o coordenador do festival, Junior Sifuentes, a ação cultural é resultante de uma parceria entre o Grupo Borogodó e a 5 Atos Produções, que recentemente realizaram também o

O diretor geral do festival, Gabriel Botelho, salienta que o evento se apresenta como "um agente multiplicador que preza a pluralidade técnica e artística, vendo na inclusão e na acessibilidade eixos fundamentais do compromisso com a representatividade nas artes cênicas gaúchas".

"A produção deseja evidenciar a diversidade de linguagens e propostas, tendo um olhar atento aos espetáculos de diferentes regiões do Estado, à medida que descentraliza os recursos por meio da contratação de artistas educadores, grupos e companhias", reforça Sifuentes.

Destacando o momento "inédito e delicado" que o setor cultural vem passando, com muitos artistas impossibilitados de apresentarem seus trabalhos como gostariam, já que dependem do contato direto com o público, os idealizadores do Festó reforçam que o projeto vai ao encontro desta necessidade. "Festivais sempre foram muito importantes para as artes cênicas, seja em relação ao seu contexto histórico, político ou cultural", comenta Botelho. "Do ponto de vista econômico, os projetos têm um papel substancial na geração de emprego e renda aos diversos profissionais, o que estimula o mercado da Cultura e democratiza o seu acesso, fortalecendo a cadeia produtiva da economia criativa", complementa.

Sifuentes reforça que o Quarta Parede – Festival Internacional de Artes Cênicas deve ter continuidade, e que esta edição do Festó terá em sua curadoria um critério "forte" de seleção de artistas e linguagens temáticas LGBTQIA+ de diversidade étnica, priorizando artistas negros e indígenas e espetáculos que abordem estas questões. "Mais de 80% das produções serão gaúchas, mas abrimos também uma janela para artistas e trabalhos de fora, para que possa ocorrer um intercâmbio entre os profissionais", destaca o coordenador do projeto, cujas inscrições estão abertas desde o último sábado (26). "A internacionalização surge também com o prestígio da presença de um público do exterior, o que é facilitado pela internet, uma plataforma mais acessível para esta troca."

Uma terceira iniciativa deve ocorrer no segundo semestre, adianta o coordenador do festival. "Nosso grupo é grande e nos dividimos como proponentes dos editais da LAB, com isso tivemos a sorte de ser agraciados com três projetos." Intitulado Bobo Festival Internacional de Comédia, este outro projeto oferecerá ao público 20 atrações distribuídas em diversas noites temáticas, além de dois espetáculos. As inscrições devem ser abertas no início de agosto. "Ainda estamos definindo as datas para este próximo projeto", pondera Sifuentes. Ele destaca que "cada festival contemplado pela LAB é de um proponente diferente e todos são parceiros e trabalham também com o Grupo Borogodó".