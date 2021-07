Centro Cultural da Ufrgs promove conjunto de ações para educação ambiental

O Centro Cultural da Ufrgs lança nesta quinta-feira (1), em live, o projeto Lixo não é lixo: reciclando práticas e ideias, que inclui edital de Design para estudantes da universidade e atividades abertas a toda a comunidade. A transmissão ao vivo ocorre ás 19h, no canal do Departamento de Difusão Cultural da Ufrgs no YouTube

O chamamento a estudantes com o 1º Concurso de Design do Centro Cultural da Ufrgs prevê a apresentação de projetos para a confecção de coletores de resíduos recicláveis e não recicláveis a serem incorporados ao mobiliário do campus central (edital disponível em ufrgs.br/difusaocultural/centrocultural ). As inscrições ficarão abertas até o dia 31 de agosto.

Paralelamente, o projeto Lixo não é lixo: reciclando práticas e ideias apresenta, ao longo do ano, um conjunto de atividades que tematizam questões relacionadas à produção e ao destino de resíduos. São mesas redondas, exibição de filmes no Tela Virtual da Sala Redenção, workshops e performances com diferentes protagonistas: terceirizados, coletores urbanos, recicladores, pesquisadores e artistas.

A programação tem início com a mesa-redonda desta quinta-feira (1), logo após o lançamento do edital do concurso de Design. O que parece lixo, transforma: universidade, cidade e reciclagem reúne o professor Fernando Fuão, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufrgs; o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez; e a professora Rejane Tubino, do Laboratório de Estudos Ambientais para Metalurgia da Ufrgs. A mediação da conversa fica a cargo da professora Claudia Zanatta, do Instituto de Artes.

Na quinta-feira seguinte (8), a discussão ganha novos contornos na segunda mesa-redonda do projeto, intitulada A reciclagem na lei: lixo na rua tem dono?. Ela abre espaço para o debate sobre as legislações municipal (Lei Complementar 728, de 2014) e federal (Lei nº 8.666, de 1993), que regulamentam a coleta de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis.

Entre os convidados, estão Annelise Steigleder, do Ministério Público do Rio Grande do Sul; e Paulo Guarnieri, da Associação de Reciclagem Ecológica da Vila dos Papeleiros. Quem conduz a conversa é o fotógrafo Cristiano Sant’Anna, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Ufrgs.

Com curadoria de Claudia Zanatta e Cristiano Sant’Anna, uma série de vídeo-artes será apresentada na abertura das ações do Lixo não é lixo, dando ao público a oportunidade de conhecer artistas que trabalham com temas que dialogam com o projeto. A primeira delas é Caçamba, de Eduardo Srur, cujo trabalho utiliza o espaço público para chamar a atenção para questões ambientais e o cotidiano das grandes cidades. A obra antecederá o debate do dia 8, e é fruto de intervenção realizada no Ceagesp, maior central de distribuição de alimentos da América Latina.

Também estão envolvidas na concepção da programação do projeto a diretora do Departamento de Difusão Cultural e Centro Cultural, Lígia Petrucci, e a coordenadora do Núcleo Educativo do DDC/Centro Cultural, Santa Julia da Silva.