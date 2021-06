Eric Hobsbawm ganha nova biografia com textos inéditos pelo selo Crítica

Um dos historiadores mais importantes do século XX, Eric Hobsbawm também é um dos mais lidos do mundo. Seus livros foram traduzidos para mais de 50 línguas, e só no Brasil venderam quase 1 milhão de exemplares. Autor do clássico A era dos extremos, obra que permaneceu no topo da lista de mais vendidos por semanas no País, Hobsbawm faleceu aos 95 anos como uma personalidade de influência e reputação global, também conhecido publicamente como um prestigiado porta-voz da esquerda.

Amigo e grande admirador de Hobsbawm, o historiador Richard J. Evans publica a mais completa biografia sobre essa grande referência na obra Eric Hobsbawm: uma vida na história (Planeta, 728 págs., R$ 159,90), lançamento pelo selo Crítica, com tradução de Claudio Carina. "Antes de qualquer outra coisa, Eric Hobsbawm chamou minha atenção pela indestrutível crença que tinha na construção de um mundo mais justo. Manteve seus ideais até o fim e, aos 90 anos, alimentava os mesmos sonhos da juventude, ainda que em condições históricas distintas. Foi um dos maiores intelectuais do século XX, sempre aberto ao diálogo com as novas perspectivas científicas, filosóficas e artísticas", escreve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na apresentação do livro.

Hobsbawm não foi apenas um historiador por profissão, mas testemunhou diversos momentos marcantes do século XX, como a tomada do poder pelos nazistas, a Guerra Civil Espanhola e a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. O historiador deixou diários e cartas que ao contarem sobre sua vida oferecem também um rico panorama da França, Berlim e Londres ao longo do século passado. Personagem muito importante no Brasil, sua filosofia sobre o Novo Trabalhismo teve um grande impacto no pensamento do ex-presidente Lula, que assina a apresentação da obra, e também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, autor do texto da quarta capa da publicação.

Na obra, Richard Evans apresenta o grande personagem para os leitores do século XXI, para que o público chegue às suas próprias conclusões sobre o que Hobsbawm fez, pensou e escreveu. E para contar essa história, o autor inclui muitos textos e passagens da vasta produção do próprio Hobsbawm, escritor notável não apenas no campo da historiografia como em muitos outros gêneros. Boa parte do material apresentado na biografia nunca foi publicado antes.

Hobsbawm se considerava "psicologicamente um historiador assistemático, intuitivo e espontâneo, desafeito a planejamentos". Teve sua vida moldada não só pelo contexto histórico e político, mas por suas paixões pessoais. Eric Hobsbawm: Uma vida na história é uma leitura para quem deseja compreender o século XX a partir da vida de um estudioso excepcional.

Nascido em Londres, em 1947, Richard Evans é um dos maiores especialistas em história da Alemanha. Foi professor de história da Universidade Columbia e na Universidade de Londres e atualmente leciona história moderna na Universidade de Cambridge. Entre seus muitos livros já publicados, estão A chegada do Terceiro Reich, O Terceiro Reich no poder e O Terceiro Reich em guerra - trilogia considerada o mais importante estudo sobre o nazismo (publicada no Brasil pelo selo Crítica da Editora Planeta).