Documentário sobre a banda Bee Gees é destaque no Telecine

O documentário The Bee Gees: how can you mend a broken heart é a descoberta da semana no Telecine Cult. A obra, que estreia nesta quinta-feira (1) traz entrevistas inéditas e imagens de arquivo da banda formada pelos irmãos ingleses Barry, Robin e Maurice Gibb. Com direção de Frank Marshall, o longa conta ainda com a participação de músicos como Eric Clapton, Justin Timberlake e Noel Gallagher.

Além disso, outras produções fazem parte da programação da semana. Aquaman é exibido na sexta-feira (2), no Telecine Premium, e traz o meio humano, meio atlante Arthur Curry (Jason Mamoa) tentando impedir que seu irmão, o Rei Orm (Patrick Wilson), ataque a superfície para destruir a raça humana. O filme tem Amber Heard no papel de Mera e Nicole Kidman como Atlanna.

Vince Vaughn e Kathryn Newton trocam de corpos em Freaky - no corpo de um assassino, que chega à sessão superestreia no sábado (3), no Premium. A obra mistura terror e comédia para contar a história de Millie (Newton), uma adolescente que fica presa no corpo do serial killer Blissfield Butcher (Vaughn) e tem apenas 24h para desfazer a magia e voltar à vida normal.

O Festival 125 anos de cinema reúne as principais obras do Cinema Americano Contemporâneo, no Telecine Cult, no sábado (3) e no domingo (4). Destaque para Onde os fracos não têm vez, longa baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy.

Os seis canais de cinema do Telecine estão com o sinal aberto para as operadoras até o dia 4 de julho. O acesso ao streaming da marca também está liberado via login das assinaturas das operadoras NOW, SKY Play, Vivo Play e Oi Play.