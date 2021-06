IBGE lança livro que cataloga mais de 500 espécies de gramíneas do Cerrado

O livro Gramíneas do Cerrado, uma edição póstuma da obra do pesquisador Tarciso de Sousa Filgueiras, traz uma compilação monumental das mais variadas informações sobre os diversos grupos de gramíneas encontrados nesse bioma. Falecido em 2019, Filgueiras, agrônomo e doutor em Biologia Vegetal, foi pesquisador da Reserva Ecológica do IBGE por 16 anos, onde contribuiu com o inventário da flora do Cerrado e com a coleção de gramíneas do Herbário IBGE. Considerado um dos maiores especialistas em gramíneas do Brasil, o autor trabalhou em vários institutos de pesquisa e universidades.

Com ampla contextualização bibliográfica, a obra apresenta uma introdução abrangente sobre a família, sua importância e seu estudo, além de chaves e descrições botânicas de mais de 500 espécies. A publicação será divulgada nesta terça-feira (29), no Congresso Nacional de Botânica.

Sendo ao mesmo tempo um material técnico valioso e uma homenagem ao seu autor, um dos maiores estudiosos do tema, o presente livro constitui referência indispensável para aqueles interessados na Agrostologia e no Cerrado em geral. A relevância das gramíneas vai além dos aspectos ecológicos: elas contribuíram diretamente para a agricultura ao longo do desenvolvimento humano, através de alimentos como o trigo, o milho, a cevada e o arroz.

Também é dessa família a cana-de-açúcar, que além de mantimento, é uma importante fonte de biocombustíveis. Os bambus, muito utilizados na construção civil, também são gramíneas. No Cerrado e, especialmente, nos biomas Pantanal e Pampa, as pastagens naturais de gramíneas nativas são tradicionalmente utilizadas para criação de gado.